Bert van Leeuwen gaat mensen helpen die gepest worden op het werk. In het nieuwe EO-programma Gepest van 9 tot 5 probeert de presentator het pesten een halt toe te roepen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een op de acht werknemers in Nederland wordt gepest. Dat pesten kan verbaal of non-verbaal zijn, maar er kan ook sprake zijn van lichamelijk geweld of het negeren van een collega.

Van Leeuwen treedt in het televisieprogramma op als mediator en gaat met alle betrokkenen in gesprek om tot een oplossing te komen. "We laten zien dat er oplossingen zijn om de vicieuze cirkel van negativiteit te doorbreken, waarbij het antipestbeleid een zeer belangrijk onderdeel is."

RTL 5 maakte eerder soortgelijk programma

Eerder maakte ook RTL 5 een soortgelijk programma. Project P zorgde echter voor een hoop ophef, omdat het heimelijk gefilmde opnamen wilde gebruiken. Een school dwong via de rechter af dat die beelden niet mochten worden uitgezonden.

Gepest van 9 tot 5 is op 19 april, de Landelijke Dag Tegen Pesten, te zien op NPO 1. Vooralsnog is het een eenmalige aflevering, maar de omroep hoopt er een serie van te kunnen maken.