IMDb, de bekende Amerikaanse filmsite die eigendom is van Amazon, start in de Verenigde Staten een streamingdienst. De dienst met de naam Freedive wordt gratis, maar er zullen wel advertenties in te zien zijn.

Dat kondigen Amazon en IMDb donderdag aan. Via de dienst zijn bekende series en films te bekijken als Heroes, The Bachelor, Memento en True Romance.

Ook content die al wordt gedeeld door IMDb, zoals trailers en interviews, zijn te bekijken via Freedive. Vooralsnog zal Freedive alleen in de VS te gebruiken zijn.

Amazon heeft al een streamingdienst op de markt gebracht, getiteld Amazon Prime, die ook in Nederland te gebruiken is. Deze dienst, waarbij onder meer ook de originele series als The Grand Tour te zien zijn, is wel betaald.