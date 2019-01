Of je nu fitter wil worden, meer wil weten over de actuele ontwikkelingen in de gezondheidssector of je brein een boost wil geven: deze podcasts kunnen helpen om je goede voornemens in 2019 te laten slagen.

Leven zonder stress

Dj Patrick Kicken interviewt in deze zelfhulppodcastserie experts over allerlei aspecten van de (geestelijke) gezondheid, zoals zelfbeeld, humor en angst. De podcast wordt ook opgenomen op video, die te bekijken is op YouTube op het kanaal nondualiteit.

Hier te beluisteren (iTunes)

Beter | BNR

Journaliste Harmke Pijpers praat de luisteraars in deze wekelijkse podcast bij over de laatste zorgontwikkelingen. Er komen actuele, veelbesproken onderwerpen aan bod zoals een maand alcoholvrij leven en het verplicht vaccineren van kinderen.

Hier te beluisteren

TEDTalks Health

Artsen en onderzoekers delen in deze TEDTalks, die ook podcastvriendelijk zijn gemaakt, hun ontdekkingen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Hier te beluisteren (iTunes)

The Health Code

Sarah en haar vriend Kurt delen al hun tips en geheimen op het gebied van gezondheid in de breedste zin van het woord. Relaties, sport en voeding zijn enkele van de onderwerpen die worden besproken door het stel.

Hier te beluisteren (Spotify)

Sleep Whispers

Een goede nachtrust is essentieel voor een gezond leven. In deze podcast worden verhalen verteld die ervoor zorgen dat je ontspant en vervolgens - hopelijk - lekker slaapt.

Hier te beluisteren