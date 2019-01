Dat SBS6 afscheid heeft genomen van de rode huisstijl en tegenwoordig blauwe logo's voert, is mede te danken aan Gordon. De entertainer, die vorig jaar na zestien jaar van RTL overstapte naar Talpa, stoorde zich aan het oude logo van de zender.

"Rood wekt agressie op", zei de presentator donderdag bij De Wereld Draait Door. "De huisstijl was een van de essentiële dingen die mij stoorden als ik naar de zender keek."

Gordon besloot dit daarom met John de Mol te bespreken en stelde blauw voor, een kleur die volgens de entertainer beter bij een familiezender als SBS past.

Hoewel de zender tegenwoordig een blauw logo heeft, is Gordon nog niet helemaal tevreden. "Ik vind blauw een hele warme kleur. Ik had wat donkerders in mijn hoofd, ik vind dit iets te ijzig."

Presentator blij met 600.000 kijkers

De entertainer doet er alles aan om van SBS6 weer een succesvolle zender te maken. "We verdienen ook echt een kans", vindt Gordon. Volgens hem heeft Talpa genoeg in huis om er iets moois van te maken. "Ik ben er niet voor niks bij gekomen."

Voor zijn eerste SBS-programma, DanceSing, legt Gordon de lat nog niet al te hoog. "Ik denk dat we echt blij mogen zijn met 600.000, 700.000 kijkers. Ik zat bij RTL in een gespreid bedje, met soms wel twee miljoen kijkers. Maar die tijd is voorbij, daar moeten we niet meer naar terugkijken. Ik hou rekening met de kijkcijfers van SBS."