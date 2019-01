De Slechtste chauffeur van Nederland heeft met de eerste aflevering van een nieuw seizoen een plekje weten te bemachtigen in de top 25 van best bekeken programma's van de woensdag. Het RTL5-programma was de hekkensluiter van de lijst met 473.000 kijkers.

In het programma, gepresenteerd door John Williams, krijgen slechte autobestuurders een heropvoedingscursus autorijden van coaches Patricia Nijman en Tim en Tom Coronel.

Onder anderen PowNed-verslaggever Dennis Schouten en Rowan en Louisa uit het TLC-programma Onze transgenderliefde doen mee aan het programma.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de woensdag, daar keken 2.075.000 mensen naar. De Slimste mens nam met 1.683.000 kijkers een tweede plek in in de lijst en De wereld draait door trok 1.396.000 kijkers.

6 Inside moest opnieuw kijkers inleveren: keken naar de eerste en tweede aflevering nog 378.000 kijkers en 270.000 kijkers, waren dat er op woensdag 217.000.