Beau van Erven Dorens krijgt een tegel in de RTL Walk of Fame. De winnaar van de Gouden Televizier-Ring voor het programma Beau Five Days Inside en Omroepman van het Jaar plaatste woensdagavond in de studio van RTL Boulevard zijn handdruk in de tegel.

"Soms heb je een jaar waarin alles elkaar versterkt. Voor Beau was 2018 een topjaar, waarbij zijn kwaliteiten als programmamaker, als mens en de waardering van de kijker samenkwamen", zegt RTL-baas Sven Sauvé.

"Wat mij betreft is hij nog lang niet op zijn top qua kunnen en daarom vieren we met dit eerbetoon zijn huidige mijlpalen en kijken we uit naar al het moois dat nog in het verschiet ligt. Het is hem van harte gegund!"

Op de Walk of Fame van RTL zijn ook de handafdrukken van Carlo Boszhard, Martijn Krabbé, Humberto Tan, Wendy van Dijk, het VI-trio René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen en Helga van Leur geplaatst.

De tegel van Van Erven Dorens wordt zo snel mogelijk afgewerkt en binnen enkele weken geplaatst voor het RTL-gebouw in Hilversum.