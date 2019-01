Heleen van Royen en Bibian Mentel doen mee aan het nieuwe seizoen van Dancing with the Stars. De schrijfster en de snowboardster zijn de eerste twee deelnemers die zijn bekendgemaakt.

Dancing with the Stars was van 2005 tot 2009 te zien op RTL. Na tien jaar maakt het dansprogramma een rentree met Chantal Janzen als presentatrice. De 39-jarige Tegelse gaat een duo vormen met Tijl Beckand, maakte ze zelf bekend in RTL Boulevard.

Het is volgens de zender nog niet bekend wanneer Dancing with the Stars weer te zien zal zijn. Op dit moment worden er audities gehouden voor professionele dansers.

In het dansprogramma, dat oorspronkelijk op de BBC te zien was, vormen bekende Nederlanders koppels met professionele dansers en voeren zij verschillende dansstijlen uit voor een livepubliek. Aan het einde van de dans worden de paren beoordeeld door een jury. In elke aflevering moet één koppel de danswedstrijd verlaten.

Tijdens de eerste drie seizoenen werd Dancing with the Stars gepresenteerd door Ron Brandsteder en Sylvana Simons. Twee jaar na het derde seizoen kwam er een vierde seizoen dat werd gepresenteerd door Beau van Erven Dorens en Lieke van Lexmond.