Tex de Wit, Jonathan van het Reve en Diederik Smit presenteren vanaf volgende maand het satirische sportprogramma Makkelijk scoren.

De drie hebben na een proefaflevering in de zomer van de VPRO toestemming gekregen voor een reeks afleveringen. De aflevering is overigens niet uitgezonden.

Het drietal, dat meewerkt aan Zondag met Lubach, behandelt naar eigen zeggen op een unieke en scherpe, maar vooral komische wijze de gebeurtenissen en eigenaardigheden uit de sport en actualiteit.

Volgens De Wit, Van het Reve en Smit is Makkelijk scoren "perfect voor mensen die elke dag sport kijken, maar ook voor mensen die sport haten of het eigenlijk graag vaker zouden willen kijken maar er in de praktijk haast nooit aan toekomen door de 24 uurseconomie".

In het programma is ook een rol weggelegd voor Rico Verhoeven. De 29-jarige kickbokskampioen uit Bergen op Zoom, die in september 2018 voor de negende keer wereldkampioen werd, is bekroond tot huisdichter. Makkelijk scoren is vanaf 10 februari elke zondagavond om 22.10 uur te zien op NPO3.