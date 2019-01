AVROTROS heeft de castleden van het nieuwe seizoen van De Luizenmoeder bekendgemaakt. Naast de vertrouwde gezichten zijn twee nieuwe acteurs te zien: Walid Benmbarek en Dunya Khayame.

"Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuwe schoolfoto", aldus de omroep op Twitter.

Benmbarek en Khayame spelen het koppel Amir en Esma. Hun zoontje Achmed is nieuw in groep 4 op OBS De Klimop.

Verder keren alle vertrouwde personages zoals Hannah (Jennifer Hoffman), directeur Anton (Diederik Ebbinge), Volkert (Henry van Loon) en juf Ank (Ilse Warringa) terug.

Khayame was eerder te zien in onder andere Finals, GTST, Het Huis Anubis en Klem. Benmbarek was eveneeens te zien in GTST en speelde eerder rollen in Loverboy, Broeders en Mocro Maffia.

Het nieuwe seizoen van de De Luizenmoeder is vanaf zondag 10 februari te zien op NPO3.