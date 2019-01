Productiebedrijf Talpa neemt komend weekend een proefaflevering op van een jeugdversie van het voetbalprogramma Veronica Inside. Het idee voor het programma is bedacht door Inside-presentator Wilfred Genee.

Het programma, getiteld Veronica Inside Kids, legde Genee voor aan Talpa-baas John de Mol. Hij legt uit dat het programma dezelfde opzet krijgt als de versie met Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, maar dan met kinderen.

"Hetzelfde format, aan dezelfde tafel, maar dan met kinderen tussen de negen en twaalf à dertien jaar", zegt Genee tegen het AD.

"Maar wel een kortere versie. En misschien herkenbare dingen die wij ook in onze programma laten terug keren. Een Joseph Blatter die valt, of korte stukjes van René of Johan. De bedoeling is dat ik het eerst zelf ga presenteren tijdens die pilots, want je moet natuurlijk wel de juiste voorzetjes gaan geven", vertelt Genee.

Genee heeft al in gedachten wie het programma zou kunnen presenteren. De presentator denkt dat wanneer de show daadwerkelijk wordt gemaakt, het waarschijnlijk online wordt uitgezonden.

"Maar als het dusdanig leuk is, kan het ook voor televisie gebruikt worden. Daarom moet het ook niet superlang worden. Een kwartiertje, hooguit twintig minuten."