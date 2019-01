Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Andere Tijden Sport

22.00 uur op NPO 1

Schaatster Barbara de Loor greep altijd net naast het eremetaal, tot ze er plotsklaps vandoor ging met een gouden WK-plak. Hoe dat kon? Ze was naar het Duitse Inzell verhuisd en daar had ze alle tijd om te trainen voor het team van haar idool Anni Friesinger. Hou je van documentaires? Bekijk dan dit lijstje met tien Netflix-docu's waar je nog langer over na zult denken.

Reportageserie: The Secrets of Your Food

20.05 uur op Canvas

In moedermelk zit alles wat een baby nodig heeft; vetten, koolhydraten en vitaminen. Of valt dat tegen? Michael Mosley en James Wong onderzoeken welke scheikundige processen ons lichaam van energie en bouwstenen voorzien. Hou je vaan eetprogramma's? Bekijk dan ook de vijf beste docu's over eten bij Netflix.

Spelshow: BankGiro Loterij: The Wall

20.30 uur op SBS 6

Winston Gerschtanowitz presenteert ook dit seizoen weer BankGiro Loterij: The Wall, een spelshow waarin met feitenkennis en geluk honderdduizenden euro's te winnen zijn. Hou je van spelshows? Bekijk dan dit lijstje met zes spelshows die we enorm missen.

Reportageprogramma: Argos-TV Medialogica

21.05 uur op NPO 2

Sinds de eerste keer dat #metoo in 2017 op de schermen verscheen, is het aantal misbruikzaken dat via de media is komen bovendrijven nauwelijks bij te houden. Maar wanneer is dit een goede zaak? En in welke gevallen is het smaad? Onder anderen Peter R. de Vries en Peter Vandermeersch geven hun mening.

Reportageprogramma: De Monitor

22.40 uur op NPO 2

Liefst 3,5 miljoen Nederlanders zijn te dik. Vanaf dit jaar kunnen zij gratis worden doorverwezen naar een leefstijlcoach. Maar hoe werkt dat precies? En hebben huisartsen wel zin om hun krabbel onder dat briefje te zetten?

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.