Jeugdprogramma: Te leuk om waar te zijn

19.25-19.50 uur op NPO 3

Het internet staat vol met leedvermaak en lolligheid. De afloop is soms totaal onvoorspelbaar. In dit programma moeten teamcaptains Britt Dekker en rapper Donnie met hun sidekicks raden wat er gaat gebeuren, Buddy Vedder houdt de stand bij.

Consumentenprogramma: Kassa

19.05-20.00 uur op NPO 1

Energiereuzen die je van alles aansmeren, producten die hun werk niet doen: als consument heb je het soms niet makkelijk. Gelukkig is Kassa weer helemaal klaar om nieuwe consumentenproblemen op te lossen.

Jeugdprogramma: De Boomhut Battle

19.50-20.32 uur op NPO 3

Goed nieuws voor vaders die graag in bomen klimmen: vier kinderteams proberen met hulp van een volwassene de mooiste boomhut van Drenthe te bouwen. Anne-Mar Zwart zorgt voor de spijkers.

Cabaret: Pieter Derks: Spot

22.20-23.50 uur op NPO 1

Pieter Derks had voor 2019 precies één goed voornemen: een feestelijke afsluiter van zijn tournee, waarin hij over alles en iedereen grappen kan maken. De ongemakken van zijn leventje knoopt hij aan de grote gebeurtenissen in de wereld.

Jeugdprogramma: Betreden op eigen risico

18.10-19.00 uur op NPO 3

Als Daan Boom en Tim Senders de studio binnenstappen, is niets meer onmogelijk. Alle wensen komen uit, maar dan alleen als je risico durft te nemen. Dit keer wordt er gevochten om een dansles van Juvat Westendorp, en Koen Kardashian brengt een fan in extase. En waar laten we al die kerstbomen?

