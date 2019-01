Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35-21.30 uur op NPO 1

Moord, doodslag, chantagepraktijken, verdwijningen en drugszaken zijn een aantal onderwerpen waar de rechercheurs Floris Wolfs en Eva van Dongen elke dag mee geconfronteerd worden.

Reportageprogramma: Droomhuis gezocht

21.30-22.20 uur op NPO 1

Tijdens zijn opleiding heeft de zoon van Ingrid en Marc een aantal maanden in Slowakije gestudeerd. Daar heeft hij zijn grote liefde ontmoet, een Slowaaks meisje. Om hem niet te veel te hoeven missen, zoeken Ingrid en Marc nu ook een vakantiehuis bij hem in de buurt.

Dramaserie: Occupied

00.05-00.50 uur op Canvas

Een jaar nadat Rusland de Noren vanwege de zware Europese energiecrisis met een 'zachte bezetting' dwong de olieproductie te hervatten, lijkt het dagelijks leven in Noorwegen nauwelijks veranderd. Maar wat willen de Russen? Ze hebben al de controle over de olie, de reden waarom ze het land binnendrongen. Waarom trekken ze hun troepen nu niet terug?

Serie: Sex Education

Vanaf vandaag op Netflix

De moeder van de onervaren Otis is sekstherapeut. Dat zou de gesprekken over seks een stuk makkelijker moeten maken, maar voor een puber is dat altijd verschrikkelijk. Maar Otis is niet zomaar een puber. Samen met de rebelse Maeve begint hij op school een underground sekskliniek.

Film: The Lobster

22.10-00.05 uur op Canvas

In een wereld waarin het verboden is om single te zijn, krijgen alleenstaanden 45 dagen de tijd om een partner te vinden. Als dat niet lukt, veranderen ze in een dier van hun keuze.

