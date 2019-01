Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Misdaadserie: Silent Witness

22.00 - 23.15 uur op BBC First

Ieder dood lichaam heeft zijn geheimen en de forensisch pathologen van het Lyell Centre, die de autoriteiten helpen bij de moordonderzoeken, zijn vastbesloten deze te ontdekken. In deze eerste aflevering van het 22e seizoen moeten Nikki en Lyell een aanval op een transgender onderzoeken. En bij deze aanval blijft het niet.

Reportageserie: Danny in Arabistan

21.45 - 22.30 uur op NPO3

In het conservatieve Saoedi-Arabië roepen ze al tijdje dat er hervormingen op komst zijn. Zo kregen vrouwen onlangs al meer rechten (waaronder het recht om te mogen autorijden), maar het is nog niet genoeg. Danny Ghosen gaat erheen en stelt de waarom-vraag.

Talentenjacht: DanceSing

20.30 - 22.30 uur op SBS6

Voor het type mens dat zowel kan dansen als zingen, is er nu een talentenjacht met de passende titel: DanceSing. Trijntje Oosterhuis en Gordon letten op de stem, Timor Steffens en Kenzo Alvares op de dans. Johnny de Mol en Romy Monteiro presenteren.

Reportageserie: Ik, Plastic

21.10 - 22.00 uur op NPO3

Het probleem met plastic is groot. Menno Bentveld reist door Nederland, Oeganda, Japan, de VS en Kenia om het probleem in kaart te brengen.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25 - 20.55 uur op NPO3

Wie zijn huid wil laten stralen, smeert modder of klei op zijn gezicht. Maar wat smeer je precies op je gezicht als je een kleimasker gebruikt? Rivierklei, boetseerklei of toch heel wat anders? Want niet alle klei blijkt hetzelfde te zijn.

