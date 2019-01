Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reality: De slechtste chauffeur van Nederland

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Dit is alweer het vijfde seizoen van De slechtste chauffeur van Nederland. Er staat heel wat op het spel, want degene die wint, krijgt zijn of haar rijbewijs niet terug.

Documentaire: Catching a Killer

22.20 - 23.45 uur op NPO3

Bij de Thames Valley Police wordt een moeder van drie kinderen als vermist opgegeven. Ze heeft al ruim 48 uur geen contact gehad met haar partner, haar kinderen of andere familieleden. Probleem is dat de politie haar nergens kan vinden. Voor de Thames Valley Police mondt dit uit in een van de grootste vermissingszaken ooit.

Documentaire: 2Doc: De beveiligers

22.45 - 0.00 uur op NPO2

Bij het woord beveiliger denk je aan lijfwachten van filmsterren en politici. Maar er zijn ook ontelbare onzichtbare beveiligers, zoals de mensen die cameratoezicht houden op treinstations. Deze documentaire geeft een interessant kijkje in de keuken van beveiligers en stelt vragen over de grenzen en wenselijkheid daarvan.

Film: De Heineken Ontvoering

20.25 - 22.20 uur op NPO3

Vier mannen ontvoeren in 1983 de beroemde biermagnaat Alfred Heineken en zijn chauffeur. Ze eisen 35 miljoen gulden losgeld. De film laat de psychologische machtsstrijd tussen Heineken en de ontvoerders zien.

