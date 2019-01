Fajah Lourens zegt gevraagd te zijn om mannen te gaan verleiden in Temptation Island VIPS. De dieetboekenschrijfster moet er in een video op Instagram hartelijk om lachen.

"Het moment waarop je gevraagd wordt voor Temptation Island, terwijl je vrijgezel bent, VIPS. En dat dan het gesprek opeens verandert van: wil je geen verleidster worden? Oh my god, wat erg", aldus Lourens in haar story op Instagram. NU.nl is in afwachting van een reactie van RTL.

Lourens verbrak in de zomer van 2018 haar relatie en is sindsdien vrijgezel.

In Temptation Island gaan vier koppels gescheiden op vakantie. Op het manneneiland proberen vrijgezelle vrouwen hen te versieren, op het vrouweneiland zijn het mannen die proberen vreemdgaan te ontlokken. Sinds 2018 is er ook een versie voor bekende Nederlanders.