De Nederlander keek in 2018 gemiddeld 173 minuten per dag televisie (2 uur en 53 minuten). Dit is 2,6 procent minder dan in 2017, blijkt maandag uit het jaaroverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De daling in de kijktijd is minder sterk dan vorig jaar. Toen was sprake van een daling van 3 procent.

In de top 25 van de meest bekeken programma's in 2018 staat De Luizenmoeder van 4 februari bovenaan, met 4.745.000 kijkers. De sportuitzending met de meeste kijkers was de halve finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en België (10 juli) met 3.923.000 kijkers.

Ook afleveringen van Boer zoekt Vrouw, Wie is de Mol? en Heel Holland Bakt belandden in de bovenste regionen van deze top 25.

De meest bekeken uitzending van de Olympische Winterspelen is het schaatsen 10 kilometer heren (15 februari) met 2.990.000 kijkers, gevolgd door het schaatsen 500 meter dames op (18 februari) met 2.563.000 kijkers.