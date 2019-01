John van den Heuvel is maandag weer live in een televisiestudio geweest. Hij verscheen niet in de studio van RTL Boulevard, maar aan tafel bij De Wereld Draait Door (DWDD).

De misdaadverslaggever komt al enige tijd niet meer in de studio van Boulevard aan het Amsterdamse Leidseplein vanwege bedreigingen aan zijn adres. Zijn komst naar de DWDD-studio bij de Westergasfabriek was vooraf niet aangekondigd.

"Er is wel iets in beweging", zei Van den Heuvel over de aanpak van de bedreigingen. De journalist kon daar echter niets over zeggen. "Het is van de gekke dat ik niet in een televisiestudio mag verschijnen wegens criminele dreiging. Het is buitengewoon jammer dat het al zo lang duurt, maar ik heb wel goede hoop."

Volgens de misdaadverslaggever wordt er momenteel gesproken over een oplossing. "Ik kan niet wachten tot ik weer volledig mijn werk kan doen."

Toevalligerwijs werd in RTL Boulevard maandag een interview met Van den Heuvel uitgezonden, die wel in de studio van het entertainmentprogramma was opgenomen. Dit was echter geen liveopname.