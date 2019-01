Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Nachtdieren

21.40 - 22.20 uur op NPO3

Ryanne van Dorst rijdt in haar grijze auto langs mensen die niet kunnen of niet willen slapen. Zonder slaap doet een mens gekke dingen. Ryanne ontmoet tijdens haar nachtelijke ontdekkingstocht de meest uiteenlopende types.

Dramaserie: Grey's Anatomy

20.30 - 21.30 uur op Net5

Fans van How I Met Your Mother (HIMYM) en Grey's Anatomy gaan zeker genieten van het nieuwe seizoen. Josh Radnor (Ted Mosby in HIMYM) heeft een gastrol te pakken in het vijftiende seizoen van de ziekenhuisserie. Hij speelt een van de scharrels van Meredith Grey. Net5 trapt af met een twee uur durende première van dit seizoen.

Bekijk ook dit lijstje met zeven sterfgevallen in Grey's Anatomy waar we nog steeds niet overheen zijn

Dramaserie: Code Black

22.25 - 23.20 uur op Net5

Ook het derde seizoen van Code Black begint met de introductie van alle nieuwe coassistenten. Het is weer druk in Angels Memorial Hospital en een van de nieuwe coassistenten, Pepper Russo (Chaley Rose), krijgt per ongeluk een dosis fentanyl binnen.

Heb je hierna zin in nog meer series? Bekijk dan dit lijstje met de top tien beste series van 2018 volgens Superguide

Amusement: Saved by the Bell

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Peter R. de Vries en Rico Verhoeven zijn behoorlijk getraind in het beantwoorden van vragen. Toch kunnen ze het vanavond moeilijk krijgen, want het zijn kinderen van een basisschool die de vragen stellen.

Bekijk ook de spraakmakendste talkshowmomenten van 2018

Reportage: Uitstel van Executie

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Ankie verloor tijdens een vakantie in 2014 door een noodlottig ongeval haar man. Ze bleef met hun twee jonge kinderen en veel financiële zorgen achter. Hun huis in Lopik kan ze alleen niet betalen, maar het lukt haar ook niet het te verkopen, zélfs niet in deze tijd. Martijn en zijn team bieden hopelijk soelaas.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in januari op Netflix verschijnen