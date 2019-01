Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Realityserie: Seven Year Switch: Blijven of scheiden?

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

De zogenoemde 'seven year itch' is een wereldwijd fenomeen en een bekende term in de psychologie. Vier koppels in deze show hebben de kriebels en gaan dat op de proef stellen op Curaçao.

Hou je van realityshows? Bekijk dan ook dit lijstje met de beste realityshows op Netflix

Dramaserie: The Good Doctor

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

In het eerste seizoen leerden we de autistische dokter Shaun Murphy kennen. Een briljant chirurg, maar communicatief een ramp, waardoor hij zich keer op keer moest bewijzen. In het nieuwe seizoen eist Dr. Andrews van Shaun dat hij wat socialer wordt. De jonge dokter heeft echter heel andere zaken aan zijn hoofd.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen

Realityserie: De Buit

20.25 - 21.30 uur op NPO3

In Noord-Brabant ligt het dorp Helvoirt en daar wonen brave burgers. Dit nieuwe programma gaat over tien Helvoirters die een overval plegen en 80.000 euro buitmaken. Dat verdelen ze onderling. Degene die zijn of haar deel na twee weken nog heeft, mag het houden. Een ervaren rechercheteam jaagt op de dieven.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in januari op Netflix verschijnen

Entertainment: 6 Inside

18.00 - 19.00 uur op SBS6

Jan Versteegh duikt samen met Albert Verlinde in het laatste nieuws op het gebied van misdaad, showbizz en koningshuizen. Ook andere deskundigen komen langs, maar dat hangt samen met de actualiteit van de dag.

Soap: Goede Tijden, Slechte Tijden

20.00 uur op RTL 4

Vanaf deze week kun je smullen van de wintercliffhanger. Tijdens de presentatie van Janines luisterboek gaat het mis: haar familie raakt betrokken bij het verhaal.

Bekijk ook dit lijstje met de tien langst meespelende GTST-acteurs