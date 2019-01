Na overleg met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, heeft misdaadjournalist John van den Heuvel toch een opname in de studio van RTL Boulevard bijgewoond.

Dat blijkt uit een foto op het Instagram-profiel van presentatrice en verslaggever Bridget Maasland.

Het interview wordt maandagavond uitgezonden, maar is op een doordeweekse dag tijdens de kerstvakantie opgenomen. Dat laat Halsema's woordvoerder Sebastiaan Meijer desgevraagd aan NU.nl weten.

Of Van den Heuvel vaker op deze manier de studio zal bezoeken is volgens Meijer niet bekend. "Daar worden gesprekken over gevoerd."

Uit een van de hashtags onder de bewuste foto valt op te maken dat Van den Heuvel op een doordeweekse ochtend de studio aan het Amsterdamse Leidseplein heeft bezocht.

'Dreiging door criminelen te groot'

Halsema had Van den Heuvel eerder dringend verzocht om de studio voorlopig niet te bezoeken. De dreiging van een aanslag door criminelen is te groot, vindt de Amsterdamse driehoek van burgemeester Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

Van den Heuvel wordt sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). "In feite word ik 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligd", zei de misdaadverslaggever in maart in RTL Boulevard.

De dreiging ontstond volgens Van den Heuvel tijdens een vergadering van "een bepaalde motorclub". In december deed hij aangifte tegen No Surrender omdat hij werd bedreigd. De bedreigingen waren waarschijnlijk een gevolg van de artikelen die de misdaadverslaggever voor De Telegraaf over de motorclub schrijft. Of de huidige dreiging daar ook mee te maken heeft, is onduidelijk.