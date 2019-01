Het televisieprogramma Veronica Inside zal misschien kortere afleveringen gaan opnemen. Volgens presentator Wilfred Genee zijn er niet altijd genoeg gespreksonderwerpen.

"Kijk, soms werkt het best goed. De maandagavond gaat soms moeiteloos, zeker als het een goed weekend is geweest", aldus Genee in een interview in AD.

"Op vrijdag is het vrij lastig, want dan is er vaak door de week niet gevoetbald. Je zou ervoor kunnen kiezen om dan bijvoorbeeld de vrijdag in te korten of een onderdeel toe te voegen, maar daar wordt nog over gesproken."

Zijn gelijknamige radioprogramma begint maandag op Radio Veronica. Genee hoopt dat hij voor beide programma's dezelfde sfeer kan creëren.

"Het wordt een mix van actuele onderwerpen, entertainment en uiteraard sport. Wat ik belangrijk vind, is dat we een beetje hetzelfde vrijgevochten gevoel krijgen als op televisie. Dat we ons durven uit te spreken. Meningen, ja. We hadden voor de eerste uitzending een item bedacht, waar al gedoe over was. Dat zou dan weer niet passen in het Veronica-format. Is eigenlijk weer aanleiding om het juist wel te doen."