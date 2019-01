Iedere week spreekt NU.nl een oud-deelnemer van Wie is de Mol? over het nieuwe seizoen en de aflevering van de avond ervoor. Oud-Mol Klaas van Kruistum trapt af.

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de eerste aflevering.

In de aflevering van zaterdag, die door ruim 2,9 miljoen mensen werd bekeken, was te zien dat alle kandidaten doorgingen naar de tweede aflevering omdat er in de groep vrijstellingen waren verdiend door Evelien de Bruijn, Merel Westrik, Nikkie de Jager en Evi Hanssen. Een van hen had de test als slechtst gemaakt en had zonder vrijstelling dus naar huis gemoeten.

Wat vond je van de aflevering?

Klaas van Kruistum, die in 2016 werd ontmaskerd als de Mol: "Na de eerste aflevering van vorig jaar, toen kandidaten er gaandeweg achter kwamen dat ze in verschillende landen waren, dacht ik: hoe ga je hier overheen? Maar volgens mij is dat op een heel natuurlijke manier toch gelukt. Het tempo van de aflevering was lekker en ik vond het prettig dat ze met elkaar begonnen. Op die manier leren ze elkaar beter kennen. Da's beter voor het groepsgevoel en dan is er ook een eerlijkere kans om de Mol te ontdekken. Ik wil Rik van de Westelaken, die daar voor het eerst stond te presenteren, ook een compliment maken. Hij deed het heel goed en natuurlijk."

Wie speelt er een vals spel?

"Het is heel lastig om dat nu al te zeggen. Bij de eerste twee opdrachten, waarbij kisten uit het water werden gehaald en waarbij de groep moest rondfietsen en enveloppen moest verzamelen, viel voor de Mol niet veel te halen. Dan kun je dus alle strategieën kiezen die je wil. Wat de Mol zou kunnen doen, is vertrouwen wekken. Robèrt maakte bij de eerste opdracht meteen een scheiding in de kandidaten. Als je heel erg doordenkt zou je kunnen denken: die heeft een plannetje."

"Verder vind ik dat Jamie een beetje het gedrag vertoont dat Jan Versteegh (de Mol van vorig jaar, red.) liet zien. Heel erg het initiatief nemen, heel fanatiek zijn. We weten nu dat je dat ook anders kunt uitleggen. Verder is Sarah interessant. We hebben haar nog niet veel gezien."

Wie is er te eerlijk?

"Rick Paul ging meteen een verbondje aan met Nielson. Dat deed hij op een nogal open manier, maar dat kan ook een heel goede strategie zijn. Nikkie is ook heel open. Ze vertelt steeds hoe ze aan het genieten is. Robèrt hou ik goed in de gaten. Mensen verdenken hem niet zo snel, maar hij geeft leiding aan een bedrijf en heeft veel mensenkennis. Hij heeft veel in z'n mars. Nielson gaat denk ik ver komen, omdat hij heel strategisch speelt. Maar eigenlijk is het nog koffiedik kijken allemaal."

Wat viel jou het meeste op?

"Een paar dingen. Ten eerste dat Evi behoorlijk aan het klooien is. Dat kan zijn omdat ze er heel voortvarend in gaat, of omdat ze bewust fouten aan het maken is. Verder zet Jamie heel duidelijk een beeld van zichzelf neer: ik ben de sportieve, fanatieke kandidaat. Het zou heel goed kunnen dat hij dat is, maar het kan ook nep zijn."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Ik hoop dat het niet zo is, maar ik denk dat Nikkie wel een kans maakt. Of misschien Rick Paul. Ik zit eigenlijk nog in de fase dat ik geen idee heb."

Wie is de Mol?

"Als ik nu iemand moet kiezen, ga ik voor Sarah."