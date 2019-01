Art Rooijakkers gaat het RTL-programma Expeditie Robinson definitief niet presenteren.

"Wij kunnen bevestigen dat Art Rooijakkers inderdaad Expeditie Robinson niet gaat presenteren", liet het management van de presentator weten aan RTL Boulevard.

Eerder gingen geruchten dat Rooijakkers de presentatie van het programma zou overnemen van Dennis Weening. Rooijakkers liet daarop weten dat RTL hem wel graag wilde hebben voor Expeditie Robinson, maar dat hij was overgestapt naar RTL om nieuwe programma's te maken en dat hij het survivalprogramma niet wilde 'afpakken' van Weening.

"Door alle druk van buiten snap ik dat hij zijn vingers er niet aan wil branden", reageert Weening op het nieuws.

Dennis Weening was tien jaar werkzaam voor RTL 5 en presenteerde zeven jaar lang Expeditie Robinson, waarvan vijf jaar met Nicolette Kluijver. RTL bekijkt momenteel wie haar zal bijstaan in de volgende reeks.

Rik Brandsteder zei in RTL Boulevard wellicht open te staan voor het idee. "Dennis is een heel goede vriend van mij dus dat zou niet lekker voelen, maar het is natuurlijk een fantastisch programma. Als ze me benaderen, zou ik hem eerst even bellen."