Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Spelshow: Wie is de Mol?

20.30 uur op NPO 1

Rik van de Westelaken is bekend met de impact van Wie Is de Mol? De winnaar van het spelprogramma in 2015 weet ook wiens schoenen hij dient te vullen. Art Rooijakkers scoorde als presentator miljoenen kijkers, met vorig jaar als best bekeken seizoen. Nu gaan de Mollen (en Rik) naar Colombia. Het spel van gissen naar complottheorieën begint.

Reportageserie: Frans Bauer in China

21.35 uur op NPO 1

Frans en Mariska Bauer gaan op vakantie naar China. Ze leren in de eerste aflevering dat ze vooral geen water uit de kraan moeten drinken en maar beter vriendelijk bedanken voor sla, fruit en zwemmen in de rivier.

Dramaserie: Poldark

20.05 uur op NPO 2

Cornwall rond 1780. Ros Poldark keert na drie jaar vechten in Amerika terug naar huis. Daar blijkt alles te zijn veranderd: zijn vader is overleden, zijn landgoed ligt in puin en zijn geliefde blijkt verloofd te zijn met zijn neef.

Talentenjacht: Holland’s Got Talent

20.00 uur op RTL 4

Gordon en Johnny de Mol verruilden vorige zomer RTL voor SBS. De lege plekken bij Holland’s Got Talent worden daarom nu gevuld door Paul de Leeuw en Humberto Tan. De hoofdprijs blijft wel gelijk. Welk talent wint die cheque van 25.000 euro?

Miniserie: Trauma

22.40 uur op NPO 2

Dan Bowker komt dronken thuis. Zijn zoon Alex blijkt er nog niet te zijn. Traumachirurg Jon Allerton is jarig, maar wordt opgepiept om het leven van de neergestoken Alex te redden. Dit lukt niet hem niet. Vader Dan denkt dat het de schuld is van Jon en doet er alles aan om dat te bewijzen.

