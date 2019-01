Erland Galjaard is in gesprek met Talpa voor een baan bij het bedrijf. In januari zal een vervolggesprek plaatsvinden.

Dat bevestigt Talpa aan NU.nl nadat Albert Verlinde zei dat Galjaard bij Talpa komt werken. De entertainmentkenner wilde niet zeggen om welke functie het gaat, ook Talpa laat dat in het midden.

"Dat zijn precies de zaken waarover gesproken wordt", aldus een woordvoerder.

In het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1 vertelde Verlinde dat de opties in de televisiewereld nu eenmaal beperkt zijn en dat het logisch is dat Galjaard nu voor Talpa komt werken.

"Het is een man met verstand van televisie en programmeren", aldus Verlinde. Geruchten dat Galjaard voor SBS zou gaan werken, gaan al langer. Galjaard vertrok in mei 2018 als programmadirecteur bij RTL en zei "uit de hectiek te stappen" en zijn creativiteit op andere vlakken te willen inzetten. "Ik ga voor de verandering eens alleen als kijker van RTL genieten. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten."

Verlinde begint maandag met het entertainmentprogramma 6 Inside bij SBS. De musicalproducent botste in het verleden met Galjaard toen hij in een interview zei niet tevreden te zijn over RTL Boulevard. Galjaard wilde graag een andere kant op met het programma, waarna Verlinde vertrok.