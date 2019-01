Luuk Ikink heeft er spijt van dat RTL Boulevard in eerste instantie geen aandacht heeft besteed aan de vermeende affaire van Humberto Tan en Dionne Stax.

Achteraf vindt hij dat het programma daar te lang mee heeft gewacht, zegt hij nu in het radioprogramma 't Wordt nu Laat. "We hebben inderdaad Humberto toen niet meegenomen de eerste dag. Daarna zijn we daar uiteraard wel over gaan praten. Dat is een fout geweest."

Op het moment dat de geruchten over de affaire uitvoerig werden besproken in verschillende roddelbladen, was RTL Boulevard net gestart met de nieuwe opzet. "We waren bij het programma in een opstartfase met nieuwe mensen en dachten: past het nog wel bij ons programma, moeten we het nog wel doen? Het was heel erg privé. Nu denken we: natuurlijk hadden we dat mee moeten nemen. Later hebben we dat uiteraard ook gedaan."

Twee jaar later hebben de programmamakers ervan geleerd, denkt Ikink. "Dat moet ook. Het programma moet jaren mee, dus moet je ook leren."