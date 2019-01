Fred van Leer is een van de 'insiders' die geregeld zal aanschuiven in het nieuwe entertainmentprogramma van Albert Verlinde, maakte Verlinde donderdagavond bekend in de talkshow van Eva Jinek.

Stylist Van Leer zal in 6 Inside optreden als lifestyle-expert. Ook sportjournaliste Hélène Hendriks, advocaat Sébas Diekstra, misdaadjournalist Mick van Wely en mediakenner Rob Goossens zitten geregeld bij Verlinde en medepresentator Jan Versteegh aan tafel.

Verlinde heeft eerder gezegd niet van deskundigen, maar liever van 'insiders' te willen spreken. "Deskundigen zijn vaak mensen die Wikipedia plunderen en dan vertellen alsof ze het allemaal zelf weten. Dat is niks. Wij willen alleen insiders hebben: mensen die zelf in werelden rondlopen. Of het nou de wereld van criminaliteit, mode of lifestyle is."

Verlinde vertelde in de uitzending van Jinek een grote onthulling voor de eerste aflevering gepland te hebben. De presentator wilde alleen kwijt dat het nieuws "uit de mediahoek" komt.

6 Inside is vanaf maandag dagelijks om 18.00 uur te zien op SBS6.