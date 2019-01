Filemon Wesselink, Sahil Amar Aïssa en Sophie Frankenmolen zijn te zien in het nieuwe seizoen van Rambam. Ook Yora Rienstra, die het programma sinds 2016 presenteert, blijft een van de gezichten.

"Het is heel leuk om onderzoeksjournalistiek te doen in deze originele Rambam-vorm", aldus Wesselink over het programma, waarin zaken die niet kloppen worden aangepakt.

"Rambam is een begrip in Nederland, heel mooi daar aan mee te mogen werken. En we hebben al enkele onderwerpen gemaakt die mij de mond deden openvallen. Zoals dus het 'stelen' van iemands identiteit."

Aïssa is bekend als acteur (Vrijland) en presenteerde onder meer 3 op Reis Backpack, Spuiten en Slikken en Jan rijdt rond. Frankenmolen werkte als redacteur voor College Tour en was te zien als presentator bij National Geographic.

Het nieuwe seizoen van Rambam is vanaf 10 januari om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.