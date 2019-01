NOS-hoofdredacteur, Marcel Gelauff, heeft zich kwaad uitgesproken over een tweet die is verstuurd door Dennis Luyt, commandant Luchtstrijdkrachten bij Defensie. Luyt vindt dat het NOS journaal woensdag te kort aandacht besteedde aan de strijdkrachtenmissie tegen de IS.

"Welgeteld drie seconden aandacht in het NOS journaal over de terugkeer van de mannen die voor Nederland de kolen uit het vuur halen, en vijf minuten over het gebit van een hond", schreef Luyt woensdagavond op Twitter.

Hij noemt het "een bijzondere keuze van de redactie". Gelauff zegt dat dit bericht "de NOS schaadt", laat hij weten in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Volgens de hoofdredacteur heeft de NOS "voortdurend geprobeerd" verslag te doen van de missie van Defensie in Jordanië, maar gaven zij hier geen toestemming voor.

Gelauff beweert eveneens dat zij samen met RTL hebben gevraagd hoeveel burgerslachtoffers er vielen gedurende de missie van Defensie, maar dat zij geen antwoord op deze vraag kregen.

De hoofdredacteur laat weten dat hij naar aanleiding hiervan contact opneemt met Defensie.

De Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen vlogen in het afgelopen jaar meer dan 3.000 keer boven Irak en Oost-Syrië. Zij vielen IS-doelen aan zoals voertuigen, logistieke opslagplaatsen en wapenopstellingen.