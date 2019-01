Claudia de Breij maakt eind 2019 de oudejaarsconference, net zoals ze in 2016 deed.

De cabaretière zal, in navolging van Marc-Marie Huijbregts in 2018, verantwoordelijk zijn voor de oudejaarsconference.

Vanaf september speelt ze de voorstelling in verschillende schouwburgen in Nederland.

"Ik heb het idee dat we in een heel grote, trage paradigmaverschuiving zitten. We zijn als een logge tank door de tijd aan het gaan. Het is leuk om dat vanaf een band van die tank te registreren en het liefst die tank net iets van richting proberen te veranderen", aldus De Breij.

De conference van 2016 werd opgenomen in het Oude Luxor in Rotterdam en werd destijds door 2,12 miljoen mensen bekeken. Die van afgelopen jaar was goed voor 1,5 miljoen kijkers. Het is de minst bekeken oudejaarconference sinds 2010.

De NPO-oudejaarsconference is de laatste jaren door verschillende cabaretiers verzorgd. Youp van 't Hek, Theo Maassen en Herman Finkers waren eerder te zien bij de publieke omroep.