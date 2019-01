De nog uit te zenden DWDD University-televisiecolleges van Robbert Dijkgraaf lijken voorlopig geen vervolg te krijgen. De theoretisch natuurkundige heeft met de tiende editie een "natuurlijk rustpunt" bereikt.

"Dit was voor mij de overtreffende trap: drie uitzendingen in één keer. Heel veel werk. Ik heb er nu tien gedaan. (…) Ik heb wel iets volbracht, ja", zegt Dijkgraaf in een interview in NRC.

Op 2, 9 en 16 januari laat BNNVARA drie colleges zien met de onderwerpen toekomst van het leven, de toekomst van technologie en de toekomst van informatie.

De 58-jarige Dijkgraaf zal, anders dan tijdens voorgaande edities, niet de volledige colleges voor zijn rekening nemen. De in Amerika woonachtige geleerde wordt namelijk bijgestaan door verschillende experts. "Ik kan nu als gids optreden in onderwerpen die verder van me af staan."

Dijkgraaf probeert met zijn colleges wederom complexe thema's voor een zo breed mogelijk publiek toe te lichten: "Ik probeer een ijsbreker te zijn. De wetenschap moet overal voeling houden met de maatschappij, omdat ze zo'n grote sturende kracht is."