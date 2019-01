Striptekenaar Peter de Wit (60), bekend van zijn strip Sigmund, doet soms tien jaar over het uitwerken van een grap in een van zijn tekeningen.

"Dit hoorde ik laatst op een congres: patiënten zijn trouwer aan hun medicatie als ze daar geld voor krijgen. Dat geloof je toch niet? Hier zit een goede grap in, maar het kan nog best tien jaar duren voordat ik die te pakken heb. En dan hoeft het niet eens een supergrap te zijn", zegt De Wit in een interview met de Volkskrant. De krant is tevens een van de belangrijkste opdrachtgevers van de tekenaar.

Volgens De Wit is het heel belangrijk dat hij zijn tekening niet uitlegt: "Meer dan tien woorden is doorgaans te veel, ik ben geen columnist."

De Wits personage Sigmund wordt al 25 jaar in de genoemde krant afgedrukt. Sigmund is een wat gedrongen, kleine psychiater, met één verduisterd brillenglas en een ietwat cynisch wereldbeeld.

Inspiratie uit medische congressen

Voor zijn korte beeldverhalen doet De Wit inspiratie op tijdens het bijwonen van medische congressen en het lezen van enigszins aanverwante literatuur.

"Geen vakliteratuur, alsjeblieft niet. Ik ben weleens geabonneerd geweest op Filosofie Magazine, maar die tijdschriften zaten na een jaar allemaal nog in het plastic. Doe mij maar vrouwenglossy's met artikelen over relaties en obesitas. Sigmund is dan wel een psychologiestrip, maar lezers van de Volkskrant zijn niet allemaal patiënten. Het moet een brede strip zijn, ik ga niet zes dagen per week inzoomen op depressies."

'Mijn zoon heeft nu werk genoeg'

Eerder brainstormde De Wit voor de invulling van zijn strips ook weleens met zoon Tex, werkzaam voor het populaire televisieprogramma Zondag met Lubach, maar dat is niet meer nodig.

"Hij zit ook in de humorbusiness. Dat was geweldig, maar we doen het niet meer. Hij heeft nu genoeg werk. Dat is een beetje jammer, maar heel goed. Wie geen tijd meer heeft voor zijn oude vadertje, is wat aan het bereiken met zijn leven."