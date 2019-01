Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Misdaadserie​: The ABC Murders

21.00 uur op BBC First

Een Agatha Christie-verfilming in drie delen, met John Malkovich als Hercule Poirot op leeftijd en Rupert Grint als inspecteur Crome. In het Groot-Brittannië van 1933 reist een moordenaar per trein en legt hij alfabetisch mensen om. Poirot probeert hem voor te zijn.

Documentaireserie​: Andere Tijden Sport

22.00 uur op NPO 1

Henk Kroes deed in 1963 mee aan de twaalfde Elfstedentocht. Hij haalde de finish niet, wat geen wanprestatie was, want slechts 1 procent van de deelnemers haalde Leeuwarden. In 1969 werd hij ijsmeester van De Friese Elfsteden.

Reportageserie​: Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië

20.15 uur op NPO 2

Naast kandidaat in Wie Is de Mol? is Sinan Can vooral een doorgewinterde onderzoeksjournalist en documentairemaker, die geregeld naar conflictgebieden als Syrië en Irak reist. Nu doet hij bij uitzondering een jaar lang verslag vanuit Saoedi-Arabië.

Dramaserie: Judas

22.00 uur op RTL 4

In deze nieuwe zesdelige serie, gebaseerd op het boek van Astrid Holleeder, zien we Gijs Naber als Willem Holleeder. Rifka Lodeizen vertolkt de rol van zus Astrid. Als je na vanavond meteen verder wil kijken, dan kan dat op Videoland. Daar is vanaf vandaag het hele seizoen te vinden.

Documentaire​: 3Lab: Het beloofde land

23.45 uur op NPO 3

Filmmaker Wout-Pieter Malestein gaat voor deze persoonlijke documentaire terug naar zijn geboortedorp, Bunschoten-Spakenburg. Hoe is het om jong te zijn in dit oer-Hollandse vissersdorpje? Hoe beïnvloedt zo'n gesloten en religieuze samenleving de identiteit van jongeren?

