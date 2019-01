Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Napoleon in Holland

21.10 uur op NPO 2

Huub Stapel onderzoekt in vier afleveringen allerlei verhalen over Napoleon. Waarom bezocht hij ons land zo vaak? Wat kwam hij hier precies doen? En wat vonden onze voorouders eigenlijk van hem?

Thema-avond​: De Nationale Zwelgavond

20.25 uur op NPO 3

Tim den Besten en psychiater Damiaan Denys breken een lans voor het zwelgen. In de studioshow brengen ze een ode aan menselijke misère en krijgt melancholie ruim baan. Met gasten als Roy Donders, Georgina Verbaan en Stefano Keizers.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: Timbuktu

23.45 uur op NPO 2

In deze voor een Oscar genomineerde film wordt getoond wat er gebeurt in de stad Timboektoe in Mali als daar de sharia wordt ingevoerd. Regisseur Abderrahmane Sissako laat heel sec de gevolgen van deze ontwikkelingen zien, die op deze manier voor zich spreken en des te pakkender werken.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.

Film: Captain Phillips

20.30 uur op RTL 7

Het Amerikaanse vrachtschip MV Maersk Alabama wordt in 2009 vlak voor de Somalische kust overvallen door een kleine boot piraten die uit het niets opdoken. Wanneer de situatie steeds meer uit de hand loopt en wanneer het schip steeds dichter bij de kust komt, zien de mannen in dat deze krachtmeting voor beide partijen grote gevolgen zal hebben.

Zin in meer films? Bekijk dan dit lijstje met de acht mooiste verborgen pareltjes op Netflix.

Amusement: TV Show op reis

22.20 uur op NPO 1

Rutger Messerschmidt en Nando Liebregts, twee jongens met het syndroom van Down, speelden de hoofdrol in de theatervoorstelling Drs. Down! gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Daar wil Ivo Niehe in deze eerste TV Show van het nieuwe jaar alles over weten.

Bekijk ook de zeven beste reisseries op Netflix.