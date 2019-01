Vanaf zaterdag is het negentiende seizoen van Wie is de Mol? te zien. NU.nl stelt de tien kandidaten aan je voor, die dit jaar meedoen aan het programma.

Evelien de Bruijn

De 44-jarige Evelien de Bruijn begon haar carrière veelzijdig: ze werkte onder meer bij Arbeidsvitaminen als producer, was manager van de band Van Dik Hout en presenteerde op de regionale omroep. Ze werd in 2006 een vast gezicht van het SBS6-actualiteitenprogramma Hart van Nederland en was te zien in de late editie van Shownieuws. Sinds twee jaar is ze presentatrice van de Top 2000. Tot voor kort was ze daarnaast te horen op WNL (NPO Radio 2) in de show 't Wordt Nu Laat , maar onlangs maakte ze bekend dat ze daarmee zou stoppen.

Evi Hanssen

De Vlaamse Evi Hanssen (39) begon in haar thuisland als vj bij TMF en presenteerde daarna diverse radio- en televisieprogramma's. Vanaf 2006 was ze ook op de Nederlandse televisie te zien als presentatrice van Expeditie Robinson, destijds nog met zowel Vlaamse als Nederlandse kandidaten. In 2014 begon ze als presentatrice van 3 op Reis en in datzelfde jaar schoof ze ook af en toe aan bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.

Jamie Trenité

Ook de 28-jarige presentator Jamie Trenité is regelmatig te zien als tafelgast in DWDD. Daarnaast presenteert hij sinds 2017 samen met Eva Koreman en Maurice Lede het wetenschapsprogramma Jules Unlimited. Vóór zijn televisiecarrière tenniste Trenité op hoog niveau en rondde hij een studie politicologie af.

Merel Westrik

Nieuwslezeres Merel Westrik (39) begon haar carrière bij de Amsterdamse omroep AT5, waar ze onder meer het nieuws presenteerde. Later stapte zij over naar WNL en presenteerde samen met Eva Jinek het ochtendnieuws in Vandaag de Dag. Westrik is sinds 2014 te zien als presentatrice van het nieuws om 19.30 uur op RTL en is daarmee de opvolger van Suzanne Bosman.

Nielson

De 28-jarige zanger Nielson werd bekend door zijn deelname aan het talentenprogramma De beste singer-songwriter van Nederland. Hij won niet, maar scoorde wel een hit met zijn nummer Beauty & de brains. Ook boekte hij successen met de singles Sexy als ik dans, Hoe (een duet met Miss Montreal) en Mannenharten (een samenwerking met BLØF). Zijn derde album Diamant verscheen in 2018.

Nikkie de Jager

De 24-jarige Nikkie de Jager, beter bekend onder de naam NikkieTutorials, werd bekend door haar Engelstalige make-upvideo's die zij sinds 2008 deelt op YouTube. In 2015 werd haar succes nog groter dankzij haar Power of Make-up-video, waarin ze de ene helft van haar gezicht had opgemaakt en de andere helft niet. Deze video is inmiddels meer dan veertig miljoen keer bekeken. In 2017 deed De Jager mee aan het Nederlandse spelprogramma The Big Escape.

Rick Paul van Mulligen

De 37-jarige acteur speelde onder meer bij het Nationale Theater en werd landelijk bekend door de populaire serie A'dam-E.V.A waarin hij de rol van Harm-Jan op zich nam. Ook deed hij van 2013 tot 2017 mee als vast teamlid in De Grote Improvisatieshow. Binnenkort is hij te zien in de internationale HBO-serie Grisse.

Robèrt van Beckhoven

De oudste deelnemer dit jaar is Brabantse bakker en patissier Robèrt van Beckhoven (57). Hij draagt zowel de titel Meester Patissier als Meester Boulanger. In 2012 maakte hij zijn televisiedebuut als jurylid in de kinderbakshow CupCakeCup en sinds 2013 vervult hij dezelfde rol in het populaire programma Heel Holland Bakt.

Sarah Chronis

Actrice Chronis (32) speelde rollen in onder meer Onderweg naar Morgen, Divorce en Flikken Maastricht. In 2014 speelde ze de hoofdrol in de thriller Bloedlink, de openingsfilm was van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Ook was ze te zien in de serie Meiden van de Herengracht.

Sinan Can

De 41-jarige Sinan Can is onderzoeksjournalist en documentairemaker bij BNNVARA. Hij reist af naar conflictgebieden in onder meer het Midden-Oosten. In 2015 werd hij met de documentaire Bloedbroeders genomineerd voor de IDFA Documentary Awards. Can maakte daarnaast de driedelige serie De Arabische Storm.