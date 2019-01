Voor Frank Dane voelt het overnemen van de ochtendshow van Edwin Evers op Radio 538 als deelname aan de Olympische Spelen.

"Ik ben degene die de mensen wakker maakt. Vertelt hoe het gaat in de wereld. De luisteraar is vaak alleen. Staat op, loopt door de keuken, zit in de auto. Je hebt het een-op-eengevoel met de luisteraar. Dit is voor mij als radiomaker het hoogste", aldus de 37-jarige radiopresentator in een interview met het AD.

In dat licht vindt Dane het ook niet erg dat hij binnenkort vroeg naar bed moet, zodat hij vanaf 2 januari uitgerust zijn programma kan presenteren.

"Iedereen heeft het daarover, maar ik zal de avonden moeten opgeven. Om 20.00 uur naar bed, 4.00 uur op. Jelte (Van der Groot, copresentator, red.) doet dat nu twee jaar. Ik heb hem alleen maar fitter zien worden. Maar vergeet niet dat ik ga doen wat ik het leukste vind."

Evers maakte vorige week de laatste aflevering van Evers Staat Op. Hij was 21 jaar verbonden aan het populaire radioprogramma.

Dane was al een tijdje de vaste invaller van Evers en als het aan eerstgenoemde ligt, zal het programma niet veel veranderen. "En wat je uiteindelijk zoekt - en wat Edwin al die jaren zo had - is de onderlinge chemie."