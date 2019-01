Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Actieserie: Lethal Weapon

21.25 uur op Veronica

In dit derde seizoen van Lethal Weapon komt Martin Riggs om het leven en heeft de oudere detective Roger Murtaugh een nieuwe partner, Wesley Cole. Hiermee wordt de rol van Clayne Crawford overgenomen door Seann William Scott.

Actieserie: Magnum P.I.

20.30 uur op Veronica

Het is de remake van de beroemde jaren tachtig tv-serie Magnum P.I. In deze nieuwe versie start ex-soldaat Thomas Magnum, die terugkeert uit Afghanistan, op Hawaï een nieuwe carrière als privédetective. 'De snor' is vervangen door Jay Hernandez

Test: Lust for Life Test

20.30 uur op NPO 3

Wat nou écht gezond is, weet niemand. Geraldine Kemper en Jurre Geluk stellen pittige vragen aan Fajah Lourens, Roy Donders, Mark Tuitert en Kasper van Kooten om hun kennis op het gebied van gezondheid en lifestyle te testen.

Film: Sing

20.30 uur op SBS6

Ook in de dierenwereld zijn talentenjachten megapopulair. Vandaar dat de koala Buster denkt dat hij met een zangwedstrijd zijn afbrokkelende theater kan redden. Hij weet nog net 1.000 dollar (874 euro) bijeen te schrapen als prijzengeld voor de wedstrijd, maar door een fout van zijn assistent staat er op de flyers dat er 100.000 dollar te winnen is.

Film: Bad Moms

20.30 uur op RTL 4

Amy Mitchell (Mila Kunis) zet haar gezin altijd op de eerste plaats. Ze blijft geven en geven aan haar man, veeleisende kinderen en baas, maar het is nooit genoeg. Wanneer de moeders op de school van haar kinderen te ver gaan, knapt er iets bij Amy. De film is van de makers van The Hangover.

