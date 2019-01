Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Talkshow: Jinek

22.35 uur op NPO 1

Eva Jinek terug op de late avond. Leuke onderwerpen, goede vragen, gedurfde gasten. Tijdens haar zwangerschap haalde Jinek nog een Sonja Barend Award op, voor haar interview met DENK-politicus Farid Azarkan.

Hou je van talkshows? Bekijk dan dit artikel met de opvallendste momenten uit twaalf jaar DWDD.

Film: Redbad

22.00 uur op NPO 3

De film vertelt het verhaal Friese strijder Redbad, de zoon van Koning Aldigsl, die na de inval van de Franken bij Vikingen belandt. Daar leert hij de kracht van zijn eigen cultuur kennen en plant hij zijn terugkeer: de dood van zijn vader wreken en het oprukkende christendom het hoofd te bieden.

Misdaadserie: Luther

22.00 uur op BBC First

'Het gaat pijn doen', dat was zo'n beetje het credo in de trailer van het vijfde seizoen van Luther. Enerzijds is John Luther (Idris Elba) naarstig op zoek naar de moordenaar en anderzijds tracht hij uit de klauwen van crimineel George Cornelius te blijven.

Hou je van misdaadseries? Bekijk dan dit lijstje met de beste tv-detectives.

Documentaire: 2Doc: Van verlies kun je niet betalen

21.15 uur op NPO 2

Adrie en Francien runnen al 65 jaar een groentezaak in Vlissingen. Hard werken is hun credo, maar hun gezondheid laat te wensen over en Adrie werkt nog steeds veertien tot zestien uur per dag. Hoelang houden ze het nog vol?

Hou je van documentaires? Bekijk dan dit lijstje met tien Netflix-docu’s waar je langer over na zult denken.

Film: De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween

22.50 uur op NPO 2

Allan heeft geen zin in het verjaardagsfeestje dat hem staat te wachten in het verzorgingshuis, dus besluit hij uit zijn raam te klimmen en in een bus te stappen. Hij begint dan aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur terechtkomt.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.