Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Cabaret: Marie-Marie Huijbregts – Oudejaars: Onderweg naar morgen

22.35 uur op NPO 1

Marc-Marie Huijbregts treedt in de voetsporen van Youp van 't Hek, Claudia de Breij en Herman Finkers. Hij doet de oudejaarsconference en daarmee kun je een hoop thema's uit het nieuws van 2018 verwachten.

Cabaret: Guido Weijers: Oudejaarsconference

20.30 uur op RTL 4

Er is van alles gebeurd in 2018 wat we liever vergeten, maar er is altijd wel iemand die er nog twee uur over doorpraat: Guido Weijers. Hij sleurt je tijdens de oudejaarsconference op RTL 4 door het afgelopen jaar heen.

Satirisch programma: Moppentappers

20.30 uur op SBS6

De klassieker Moppentappers is deze oudjaarsavond weer terug met nu Jeroen van der Boom aan het roer. René Froger, Leonie ter Braak en Najib Amhali nemen het tegen elkaar op. Ze nemen alle drie hun eigen moppen mee. Het publiek mag bepalen wie de leukste mop heeft.

Muziek: Muziekfeest van het jaar

22.25 uur op NPO 3

Jan Smit presenteert het Muziekfeest van het jaar met onder anderen Tino Martin, Frans Bauer, Samantha Steenwijk, Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Danny de Munk en nog veel meer.

Film: Esio Trot

20.30 uur op RTL 8

Gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Dustin Hoffmans personage Hoppy is smoorverliefd op zijn benedenbuurvrouw Silver (Judi Dench). Als zij een schildpad aanschaft en zich beklaagt over zijn trage groei, ziet Hoppy zijn kans om iets voor haar te doen.

