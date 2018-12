De uitzending van het koninklijk jaaroverzicht heeft zaterdagavond 350.000 kijkers getrokken, zo blijkt uit de zondag gepubliceerde kijkcijfers. Het NOS-programma haalde daarmee nog net de top 25 van best bekeken programma's.

In het Oranje jaaroverzicht werd een beeld gegeven van de werkzaamheden van met name koning Willem-Alexander in het afgelopen jaar, en was een korte terugblik op het eerste lustrum van zijn koningschap te zien.

Het RTL-programma Oh, wat een jaar! was zaterdag de grote publiekstrekker met 1,7 miljoen kijkers en het jaaroverzicht van de Olympische Winterspelen in PyeongChang trok 631.000 kijkers.

De Nationale Wetenschapsquiz, die zaterdag werd gewonnen door cardioloog Angela Maas en componist Merlijn Twaalfhoven, werd bekeken door 584.000 mensen. De quiz is voor de 25e keer gehouden. Verschillende teams moesten zich buigen over de meest uiteenlopende wetenschappelijke vragen.