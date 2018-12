Albert Verlinde (57) stopte in 2016 na vijftien jaar met RTL Boulevard. Naar eigen zeggen had hij dat al een jaar eerder moeten doen.

"Het afscheid van Boulevard kwam voor mij eigenlijk te laat", geeft Verlinde zaterdag toe in Het Parool.

"Ik ben er net te lang doorgegaan. En tja, als je over je baan denkt: ik had een jaar geleden al weg moeten zijn, wordt het er natuurlijk niet gezelliger op. Je wordt prikkelbaar, vindt weinig meer leuk."

Volgens Verlinde is dat ook vervelend voor de mensen met wie je werkt. "Het was gewoon niet leuk meer. Ik heb daarna nog een jaartje RTL Live gedaan, maar dat beschouw ik nu als afkickperiode, want ik was echt verslaafd aan tv-maken. RTL Live was een leuk programma, maar ik had het voor mezelf niet moeten doen. (...) Ik had afstand moeten nemen van televisie, tijd voor mezelf nemen. Dat kwam nu later."

Vanaf 7 januari is Verlinde te zien in het nieuwe SBS-entertainmentprogramma 6 Inside. dat hij samen met Jan Versteegh gaat presenteren. De show is iedere dag van 18.00 tot 19.00 uur te zien.