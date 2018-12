Misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf is genomineerd in de verkiezing van Villamedia tot Journalist van het Jaar.

Ook Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, is in de race voor de prijs, net als de Volkskrant-verslaggever Natalie Righton en Jet Schouten (Radar) en Joop Bouma (Trouw).

"Wij zijn trots op deze nominaties", zegt Dolf Rogmans, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Villamedia. "Ze weerspiegelen de trends in de journalistiek in 2018. Er is een groeiende stroom goede onderzoeksjournalistiek, er wordt meer en meer (internationaal) samengewerkt en nadrukkelijk is ook de veiligheid van journalisten een kwestie geworden. Het is helaas geen vanzelfsprekendheid meer dat journalisten in Nederland veilig hun werk kunnen doen."

Volgens de jury hebben Van den Heuvel en Vugts zich het afgelopen jaar "op en top journalist getoond" door verder te gaan met werken terwijl hun persoonlijke veiligheid in gevaar was. Van den Heuvel verschijnt al een tijdje niet meer in de studio van RTL Boulevard, waarvoor hij ook werkt, omdat criminelen het op hem voorzien hebben en het risico op een aanslag op de journalist te groot is.

De winnaars van de prijs worden op donderdag 14 februari 2019 bekendgemaakt in Beeld en Geluid in Hilversum. Het is de dertiende keer dat Villamedia de prijs voor Journalist van het Jaar uitreikt.