John de Mol is zakelijk gezien "best tevreden" over het afgelopen jaar, maar zegt tegelijkertijd dat hij nog een lange weg te gaan heeft met de zenders die onder zijn bedrijf Talpa vallen.

"Over Veronica ben ik tevreden, over Net5 ben ik niet ontevreden maar ook nog niet tevreden, en over SBS ben ik ontevreden", vertelde De Mol aan RTL Boulevard. "Iedereen kan zelf zien waarom: dat loopt nog niet."

In 2019 hoopt De Mol daar verandering in te brengen met nieuwe programma's, waaronder het entertainmentprogramma 6 Inside van Albert Verlinde en Jan Versteegh. "Er komen ook een aantal grote nieuwe amusementsprogramma's aan waarvan ik hoop, en stiekem ook wel een beetje verwacht, dat ze meer gaan doen dan de programma's die we afgelopen jaar op dezelfde tijd hebben uitgezonden."

Vorige week vertelde De Mol aan Jeroen Pauw dat momenteel een juridische strijd gaande is om Talpa-programma The Voice naar SBS te halen. "Ik wil graag The Voice meenemen naar SBS. En of dat kan? Dat moet je aan de 44 advocaten van Talpa en RTL die daar nu mee bezig zijn vragen", zei hij tegen Pauw.

'Het zijn natuurlijk geen 44 advocaten'

In RTL Boulevard werd dat verhaal enigszins genuanceerd. "Gekscherend heb ik dat getal van 44 genoemd, maar dat is natuurlijk een symbolisch getal; het zijn er bij lange na geen 44, de advocaten zijn op een hand te tellen. Maar dit is wel de richting waarin het gaat. Helaas is de relatie met RTL niet geworden wat we liever hadden gezien: een hechte samenwerking. En dan is het niet zo gek dat je als producent de succesnummers liever op je eigen zender hebt dan op RTL."

De Mol heeft de afgelopen tijd al een aantal Talpa-programma's van RTL naar SBS gehaald: het dansprogramma Dance Dance Dance en zangprogramma It Takes 2.