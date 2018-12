Ruben Hein heeft de Nationale 2018 Test gewonnen. De zanger, die eerder dit jaar Jan Versteegh wist te ontmaskeren in Wie is de mol?, wist 18 van de 25 vragen goed te beantwoorden.

Presentatrice Sophie Hilbrand testte in het BNNVARA-programma de kennis van zeven BN'ers over het nieuws van afgelopen jaar. De quiz werd verdeeld over vijf categorieën.

Presentator Ajouad El Miloudi had net als Ruben achttien vragen goed, maar was iets langzamer met antwoorden, waardoor Hein de quiz won. Presentatrice Bridget Maasland en voormalig televisiepresentator Willibrord Frequin eindigden als laatsten. Verder deden SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, First Dates-maître Sergio Vyent en auteur Heleen van Royen mee.