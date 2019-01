Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Dionnes Diner

22.40-23.40 uur op NPO1

Aanschuiven bij Dionne Stax voor een evaluatie van 2018 en een vooruitblik op 2019. Stax bepaalt wat er op het menu staat, daarna worden de taken verdeeld onder de zes gasten. Tussen het snijden, koken en grillen door, kletsen de zeven tafelaars elkaar bij over hun leven.

Actualiteiten: Jaaroverzicht Journaal

21.20-22.40 uur op NPO1

Een hoop narigheid en af en toe een hoogtepunt, dat is 2018 in een notendop. Annechien Steenhuizen loodst ons in dit jaaroverzicht door 2018. Tot slot het weer: het was een lange, warme zomer.

Reportageserie: Argos-TV Medialogica

21.10-22.00 uur op NPO2

In 2018 komt er een eind aan het imago van de Oostvaardersplassen als boegbeeld van de ongerepte natuur, waar de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. Boswachters worden bedreigd, burgers gooien balen hooi over de hekken en delen massaal foto's van vermagerde, grote grazers. Een terugblik.

Film: Everything, Everything

20.00-20.00 uur op RTL 4

Maddy lijdt aan een ziekte waardoor ze niet naar buiten mag. Buurjongen Olly maakt haar leven een stuk leuker: ze worden verliefd. Liefhebbers van het boek kunnen deze variant op The Fault in Our Stars prima hebben.

Muziekdocumentaire: Classic Albums: Amy Winehouse - Back to Black

22.45-23.50 uur op NPO3

Het album is een klassieker. Back to Black van Amy Winehouse was nog van vóór het echt misging met de superster. Deze documenraire laat zien hoe het album tot stand kwam en bevat weinig geziene beelden van de studiosessies in Miami en New York.

