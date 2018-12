Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Ik vertrek

22.05-22.55 uur op NPO1

Wie Hans en Karin zegt, denkt aan adventuregolfen op Bonaire. Dat hebben die twee dik voor mekaar. Dochter Shirley is zwanger, máár in Nederland. Hans heeft ook nog een kerstsurprise voor Karin in petto.

Film: Heer & Meester: De film

20.30-22.05 uur op NPO1

Naar de eerste twee seizoenen van Heer & Meester keken gemiddeld een miljoen mensen. Zij zullen uitgezien hebben naar deze dag, want in plaats van een derde seizoen, sluit het verhaal rond privédetective Valentijn Bentinck (Daan Schuurmans) af met een speelfilm. De laatste puzzelstukjes komen bij elkaar.

Quiz: De Nationale Wetenschapsquiz 2018

20.20-22.00 uur op NPO2

Het is de 25ste editie van deze quiz voor slimmeriken. Voor het derde jaar op rij onderwerpen wiskundige Ionica Smeets en psycholoog Pieter Hulst drie duo’s van kunstenaars en wetenschappers aan een vragenvuur van jewelste.

Misdaadserie: Springvloed

20.30-22.05 uur op NPO3

Een douanebeambte wordt thuis dood gevonden door zijn zeventienjarige dochter. In Marseille wordt een blinde vrouw op brute wijze vermoord. De twee zaken zijn op een of andere manier aan elkaar gekinkt. Abbas vertrekt naar Marseille en krijgt hulp oude bekende Tom Stilton.

Film: Tonio

22.40-00.13 uur op NPO2

Net als het boek van A.F. Th. van der Heijden draait Tonio om het ergste dat je als ouders kunt meemaken: het verlies van je kind. De reactie van schrijver Adri is om zich vast te bijten in zijn onderzoek naar de laatste momenten van zijn 21-jarige zoon. Groot verdriet klein houden: het is de makers uitstekend gelukt.

