Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Uit het leven van 2018

21.25-22.45 uur op NPO1

Dave Mantel, George Bush Sr., Barbara Bush, Mies Bouwman, Ruud Lubbers, Aretha Franklin, Ron de Rijk, Wim Kok, Ingvar Kamprad, Avicii. Herman van de Zandt herdenkt de overleden beroemdheden in dit eerbetoon.

Serie: The Little Drummer Girl

22.45-23.45 uur op NPO2

Florence Pugh en Alexander Skarsgard spelen de hoofdrollen in de serie gebaseerd op het boek van John Le Carr. Na een bomaanslag in 1979 in West-Duitsland, gaat Israëli Kurtz en de antiterreureenheid op zoek naar de dader Khalil.

Documentaire: Queen: Rock the World

22.10-23.20 uur op NPO3

41 jaar geleden bracht Queen een zesde album uit, getiteld News of the World. Terwijl de pers massaal punk begon te omarmen, knalde Queen stadionhits We Will Rock You en We Are The Champions de wereld in.

Documentaire: Z Doc: Het fenomeen Avicii

21.30-23.30 uur op RTL Z

Zelfs als je nog nooit van Tim Bergling gehoord hebt, is deze documentaire is meer dan de moeite waard. Een kijkje in het eenzame leven van de Zweedse producer en top-dj Avicci, de jonge miljonair die in april van dit jaar een eind aan zijn leven maakte.

Film: Kubo and the Two Strings

16.00-18.00 uur op SBS 6

Studio Laika heeft zich met grimmige animatiefilms als Corpse Bride en Coraline ontpopt tot Pixar en DreamWorks. Hun nieuwste film draait om Kubo, een jongetje dat zijn hobby - het maken van papierpoppen - afwisselt met zorgen voor zijn zieke moeder. Het verhaal over opgroeien en verlies ontroert.

