In Amsterdam is Jean-Jacques van Belle overleden. Hij was de oprichter van Holland Herald, het 'in-flight magazine' van KLM.

Ondernemer Van Belle zette zijn eerste schreden op het zakelijke pad op zijn 22e, toen hij met 200 dollar op zak naar New York vertrok. Hij sloot de ene deal na de andere. Zo zette hij een grote Nederlandse bloemenshow op in het warenhuis Macy's in Los Angeles en handelde hij in Britse landbouwmachines in Latijns-Amerika.

In Stockholm maakte Van Belle kennis met The Scandinavian Times, een krant die was opgezet door Amerikaanse marine-officieren met vriendinnen in Denemarken. Dat bracht hem uiteindelijk op het idee voor een Engelstalig tijdschrift met Nederlandse inhoud voor in KLM-vliegtuigen.

Het eerste nummer van Holland Herald zag in 1966 het levenslicht en werd zo het oudste en langstlopende in-flight magazine ter wereld. Van Belle was 88 jaar oud en al enige tijd ziek.