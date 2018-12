De All You Need Is Love-kerstspecial was traditiegetrouw op kerstavond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Ruim 2,3 miljoen mensen zagen voor de 27e maal in de geschiedenis hoe presentator Robert ten Brink aan de vooravond van kerstmis geliefden met elkaar verenigde.

Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek die dinsdag werden gepubliceerd. Ten Brink en zijn programma trokken vrijwel evenveel kijkers als vorige jaar. Het jaar daarvoor ging de kerstspecial voor het eerst door de grens van drie miljoen. Dat aantal werd dus niet nogmaals gehaald.

Na All You Need Is Love was het best bekeken programma het NOS-Journaal om 20.00 uur, waarop 1,62 miljoen mensen inschakelden. Andere goed bekeken uitzendingen waren GTST (1,1 miljoen), het 18 Uur-Journaal en het Half Acht-Nieuws van RTL (allebei 1 miljoen kijkers).